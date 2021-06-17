أفغانستان تسجل أعلى حالات إصابة ووفاة يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

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سجلت أفغانستان اليوم الخميس أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 101 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3943 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 2313 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من ضمن 6092 شخصا خضعوا للاختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات ووفيات تسجلها أفغانستان خلال 24 ساعة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة والوفاة اليومية بالفيروس على مدار الأسبوعين الماضيين.

ويعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير، ذلك لأنه يتم تسجيل حالات الوفاة في المستشفيات فقط وليس الحالات التي تحدث في المنازل.

كما أن الكثير من الأشخاص الذين لديهم أعراض لا يخضعون لاختبار فيروس كورونا.

ويشار إلى أن أفغانستان، التي يبلغ تعداد سكانها 37 مليون نسمة، تلقت حتى الآن مليون و 668 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من الهند والصين وبرنامج كوفاكس لمشاركة اللقاحات.

ومن أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، فرضت الحكومة بعض القيود مثل إغلاق المراكز التعليمية وقاعات الأفراح.