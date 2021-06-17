رئيس مدينة المنيا يقود حملة لإزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة

قاد العميد محمد صلاح أبوكريشة، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة عدد من التعديات على أملاك دولة بلغت ٦ حالات بمحاذاة حي وسط مدينة المنيا، عند سور السكة الحديد بشارع سعد زغلول في نطاق حي وسط المدينة.

وصدرت قرارات إزالة لتلك التعديات من الجهات المعنية، بالتنسيق فيما بين الهيئة العامة لسكة حديد مصر ومحافظة المنيا ومجلس المدينة، حيث تمثل التعدي بالبناء على حرم السكة الحديد ومزاولة أنشطة بتلك الأبنية والمحلات.

وأزالت الحملة ٤ محالت بمساحة ٤٢ مترًا، صادر لها قرار إزالة رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٠، وإزالة مبنى عبارة عن صيدلية دورين بمساحة ٥٠ مترًا بناء على القرار رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٠، وإزالة غرفة عبارة عن غرفة مبنية بالطوب الحجري وسقف خرساني داخل حرم سور السكة الحديد، وتم قطع المرافق عن المباني ورفع الأنقاض تأمينا للأهالي أثناء تنفيذ الإزالة.

وأكد العميد محمد صلاح أن إزالة التعديات على أملاك الدولة بات محسوما أمر التعامل معها في عدم التهاون أو التفريط في مكتسبات وحقوق الشعب على نحو ما يجب أن تكون الرسالة واضحة أن الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها متكاتفة ومستعدة لضرب بيد من حديد على كل متعد على أملاك الدولة أي مكان دون اعتبارات إلا اعتبار واحد وهو المصلحة العامة وحفظ المال العام وخاصة أملاك الدولة وأراضيها.