وفد جزائري يزور طرابلس لبحث سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال الصيف الجاري

زار اليوم الخميس، وفد من شركة سونلغاز الجزائرية برئاسة رئيس الشركة شاهر بولخراص العاصمة الليبية طرابلس لبحث سبل إمداد ليبيا بالطاقة الكهربائية خلال صيف 2021.

وقالت شركة سونلغاز في بيان لها إنه فور وصول الوفد الى مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في العاصمة طرابلس وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، عقد الجانبان اجتماعا تم خلاله التطرق إلى سبل إمداد ليبيا بالكهرباء خلال صيف 2021.

وأوضح بولخراص أن الاجتماع هدفه بحث فحوى الاتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق عمليا بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وفقا لما خلص إليه الجانبان خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي عقد مؤخرا بالجزائر العاصمة.

وبحسب بولخراص فقد طلبت شركة الكهرباء الليبية "جيكول" برنامجا عاجلا يهدف الى الاستجابة للحاجيات الأولية من الكهرباء، حيث طلبت من سونلغاز إمدادها بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و 200 ميغاواط، في اليومين القادمين.

وأضاف أن "جيكول" طلبت تأجير توربينات غازية متحركة في أسرع وقت ممكن وبشكل عاجل وهو ما استجابت له سونلغاز فعليا حيث تم الانطلاق في هذه العملية في الجزائر عبر كل الفرق والفروع، والتي تعمل على قدم وساق لتنفيذها في أقرب وقت لدعم الشبكة الليبية خاصة في طرابلس.

كما وافق الجانبان على مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا وهو ما وصفه بولخراص بأنه قرار تاريخي، موضحا أن الدراسات في هذا الصدد قيد الإنجاز.

وجدد بولخراص التزام الجزائر، من خلال شركة سونلغاز بدعم ومساندة ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة.