اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالب وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالى 72575 طالب وطالبة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.



وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم فى نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.



من جانبه؛ أوضح الدكتور محمد سعد، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 29 طالبا، حصلوا على نسبة مجموع الدرجة النهائية 280، منهم 16 طالبة و13 طالبا، لافتاً إلى أن محافظ الإسكندرية أكد على ضرورة تكريم الأوائل وتنظيم احتفالية تشجيعا لهم.