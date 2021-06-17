نجم منتخب التشيك يحذر من النشوة المفرطة قبل مواجهة كرواتيا

حذر فلاديمير داريدا، نجم المنتخب التشيكي ، من النشوة المفرطة لزملائه ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، عقب الفوز على أسكتلندا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة.

وتتصدر التشيك الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزها 2 / صفر على أسكتلندا، لتتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيها إنجلترا، المتساوية معها في نفس الرصيد.

وتحدث داريدا في المؤتمر الصحفي الذي جرى اليوم الخميس للحديث عن لقاء التشيك مع كرواتيا غدا الجمعة بمدينة جلاسكو بالجولة الثانية للمجموعة، عن فوز فريقه على أسكتلندا، حيث قال "كان هناك نوع من التفاؤل في غرفة تغيير الملابس بالفريق. لكننا ندرك أنه على الورق كان هذا هو المنافس الأسهل".

وأضاف داريدا "ينتظرنا الآن أقوى خصمين في المجموعة - وبالتأكيد يستعد اللاعبون لهاتين المباراتين".

من جانبه، صرح ياروسلاف شيلهافي، مدرب المنتخب التشيكي "مازلت أعتقد أن كرواتيا هي أحد المرشحين في مجموعتنا (مع إنجلترا) ونحن في المركز الثالث خلفهما".

وفشل منتخب التشيك في بلوغ الأدوار الإقصائية للنسخة الماضية للمسابقة القارية، التي جرت بفرنسا قبل خمسة أعوام، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بمرحلة المجموعات في البطولة برصيد نقطة واحدة، لكن مستواه أمام أسكتلندا أنعش آمال جماهيره في المضي قدما بالبطولة الحالية.

وأكد شيلهافي: "إذا أردنا أن نحقق النجاح ، فنحن بحاجة لأداء أفضل. هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز".

كان باتريك شيك تقمص دور البطولة أمام أسكتلندا بعدما سجل هدفي التشيك في المباراة التي جرت يوم الإثنين الماضي على ملعب (هامبدن بارك)، الذي يحتضن لقاء الغد أمام كرواتيا، وصيفة كأس العالم الأخيرة بروسيا عام 2018.