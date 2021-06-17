رئيس الأعلى للإعلام: مصر بقيت صامدة لأن جيشها حافظ على الدولة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك تقاربًا فكريًا وثقافيًا بين مصر والسعودية، معلقًا: «قلوب المصريين تهفو إلى السعودية والعكس».



وأضاف جبر، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن التقارب الفكري والثقافي بين الجانبين ينعكس من خلال خطة إعلامية مستقبلية، وطرح برنامج طموح يشمل الإنتاج الفني ومواقع التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية وغيرها، خلال وقت قصير.



وأشار إلى أن «الأمن القومي لم يعد من النظريات الغامضة، بل يضم مفاهيم محددة تتمثل في وحدة الشعب ومؤسسات الدولة كالقوات المسلحة»، مؤكدًا أنها المفاهيم والمعاني التي يجب أن يكرسها الإعلام.



ونوه رئيس الأعلى للإعلام إلى أن انهيار بعض الدول يرجع إلى انهيار جيشها، لافتًا إلى أن «مصر بقيت صامدة لأن جيشها بقي صامدًا وحافظ على الدولة».