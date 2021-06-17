 القائد العام للدفاع البحريني: جاهزون لحماية مقدرات الوطن وأمن المنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القائد العام للدفاع البحريني: جاهزون لحماية مقدرات الوطن وأمن المنطقة

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 3:24 م

أكد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن الجيش البحريني بجهود رجاله وبرامج وخطط التدريب المتقدمة ومنظومته القتالية الحديثة أصبح قوة متكاملة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وأمن المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن القائد العام للدفاع البحريني قوله، إن قوات الدفاع البحرينية تتمتع بكفاءة وإمكانيات عسكرية معاصرة، وهي مهيّئة لتلبية نداء الواجب الوطني المقدس لحماية مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية، وإعلاء راية الحق في مواجهة شتى التحديات ومختلف الأخطار.

وحث الجميع بالاستمرار على بذل كل ما في وسعهم من جهد مقترن بالإخلاص والتفاني ومتسم بروح معنوية عالية لخدمة وطنهم العزيز.

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