اليابان تبدأ تطعيم من تجاوزوا 18 عاما ضد كورونا في مراكز جماعية

بدأت مراكز تطعيم جماعي تديرها الدولة في اليابان إعطاء لقاحات كورونا لمن بلغوا سن 18 عاما فأكثر اليوم الخميس، في إطار توسيع حملة التطعيم مع بقاء الكثير من الأماكن متاحة في المراكز التي كانت تستهدف تطعيم من تجاوزوا سن 65 عاما في البداية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن هذه الخطوة تأتي بعد يومين من قرار وزارة الدفاع، التي تدير المراكز في طوكيو وأوساكا، إلغاء قيود السن حتى لا تضيع فرص التطعيم مع توفر أماكن شاغرة إلى حد كبير حتى 27 يونيو.

وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، تم شغل نحو 90% من إجمالي 70 ألف مكان للتطعيم في مركز طوكيو من يوم 21 إلى 27 يونيو.

ومع ذلك، ففي وسط أوساكا، لا يزال هناك نحو 20 ألف مكان شاغر من أصل 35 ألف مكان للفترة نفسها.

وتتوفر في المراكز، التي يمكنها تطعيم ما يصل إلى 10 آلاف شخص يوميا في طوكيو و5 آلاف شخص في أوساكا، لقاحات من شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، والذي يوصى به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

وتم إنشاء المراكز الشهر الماضي لتسريع حملة التطعيم في اليابان من خلال استكمال جهود البلديات المحلية، ويتخلف معدل التطعيم في البلاد كثيرا عن البلدان المتقدمة الأخرى.