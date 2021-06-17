رئيس مدينة سفاجا تتفقد وحدة متابعة التعديات والبناء المخالف

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، مقر وحدة متابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف عن طريق الأقمار الصناعية، يرافقها المهندس سمير سامي من إدارة التخطيط العمراني ومسئول وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة بالمحافظة وعبد الحميد رضوان سكرتير المدينة والمهندس احمد طنطاوي مسئول الوحدة بمدينة سفاجا، وذلك للوقوف على سير العمل وأعمال التطوير وتزويد الوحدة بالأجهزة.

أوضحت رئيس المدينة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن العمل على مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بالتنسيق مع وزارة النخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، يتم العمل على تدريب العاملين بالوحدة على المستجدات في نظم وأساليب العمل.

وأضافت المغربي أن الاهتمام بوحدة المتغيرات المكانية يأتي من أهتمام القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى واسترداد حق الشعب.

وأشارت رئيس المدينة إلي أن الوحدة تتابع ما يتم رصده من قبل إدارة المساحة العسكرية حرصا منها على القضاء في المهد على اي مخلفات بنائيه أو تعديات.

وناشدت رئيس المدينة أهالي سفاجا بالالتزام بقانون البناء وعدم القيام بأي تغيرات دون أوراق قانونية أو محاولة القيام بأي مخالفات أو تعديات حتي لا يتم تحويلهم إلي الجهات المختصة من النيابة العامة والعسكرية.