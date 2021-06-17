الداخلية تواصل توجيه القوافل الخدمية والإنسانية فى إطار مبادرة حياة كريمة

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واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية) إلى القرى بنطاق محافظتى المنوفية وقنا؛ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

وقد لاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

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