أظهرت بيانات مكتب الجمارك الاتحادي اليوم الخميس ارتفاع الصادرات السويسرية خلال شهر مايو الماضي.
وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 6. 2% خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وقد تراجعت الصادرات بنسبة 3. 0% خلال أبريل الماضي.
وتراجعت الواردت بنسبة 1ر1% خلال مايو الماضي، بعد زيادة بنسبة 3ر1% خلال الشهر الذي سبقه.
وقد ارتفعت صادرات المواد الكيماوية والأدوية والمعدات الدقيقة خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت واردات المجوهرات والطاقة.
ووفقا للقيمة الأسمية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5. 3% وانخفضت الواردات بنسبة 6. 1% خلال الشهر الماضي.
وارتفع الفائض التجاري إلى 264. 4 مليار فرانك سويسري (666. 4 مليار دولار) في مايو الماضي، مقارنة بـ305ر3 مليار فرانك في أبريل الماضي.
ووفقا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية، تراجعت صادرات الساعات بنسبة 9. 11% خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.