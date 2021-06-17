يقدم الموسيقار يحيي خليل رائد موسيقى الجاز في مصر حفلًا على مسرح النافورة في الثامنة مساء الأحد المقبل، بصحبة مجموعة من الموسيقيين من مختلف دول العالم، ومنهم اللبناني أندريا سيجون (كونتر باص)، والمصري الكندي علي عمر الفاروق (جيتار)، والفرنسي سيزار بويشوس (ساكسفون)، والبلغارية ديجايما (غناء - فيولينة)، الثنائي المصري السوري دينا وغسان (عود)، ولأول مرة الصوت الجديد الواعد جايدة الخولى.

ويأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للموسيقى، حيث يتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية.

المعروف أن يحيى خليل أول من أدخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، وطاف بأعماله معظم دول العالم.

كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل في مائتي مدينة حول العالم.

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