مسؤولون أمريكيون: التنظيمات المتشددة قد تشكل تهديدا لواشنطن وحلفائها في غضون عامين

رأى كبار القادة العسكريين الأمريكيين أن التنظيمات المتشددة مثل تنظيم "القاعدة"، قد تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها في غضون عامين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال جلسة استماع في الكونجرس، إن هذا الأمر قد يستغرق عامين حتى يطوروا تلك القدرة.. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه يتفق مع وزير الدفاع حول الجدول الزمني، مشيرا إلى وجود خطر متوسط في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة أنه إذا حدث انهيار للحكومة أو لقوات الأمن الأفغانية، فمن المرجح أن يزداد هذا الخطر.