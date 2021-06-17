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نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر استخدام روبوتات في توزيع مياه زمزم على زوار مكة المكرمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، على تطبيق التباعد الاجتماعي تجنبًا لتفشي فيروس كورونا، وخاصة مع اقتراب موسم الحج.