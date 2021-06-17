 بالفيديو.. روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة حرصا على التباعد - بوابة الشروق
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بالفيديو.. روبوتات لتوزيع مياه زمزم على زوار مكة حرصا على التباعد

نور رشوان
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 4:28 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 4:28 م

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر استخدام روبوتات في توزيع مياه زمزم على زوار مكة المكرمة.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، على تطبيق التباعد الاجتماعي تجنبًا لتفشي فيروس كورونا، وخاصة مع اقتراب موسم الحج.

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