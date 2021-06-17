الديمقراطيون يريدون مضاعفة المساعدات لطلبة الجامعات ذوي الدخل المنخفض

قدم عدد من النواب الأمريكيون خطة اليوم الأربعاء لمضاعفة قيمة المنح المقدمة لطلبة الجامعات ذوي الدخل المنخفض خلال خمسة أعوام، في ظل ارتفاع تكلفة التعليم العالي.

ومن المقرر أن يحدد مشروع القانون أعلى قيمة لمنحة "بيل" التي تقدم لطلاب ما بعد الثانوية العامة، بـ13 ألف دولار بحلول العام الدراسي 2027-2028، وسيتم تلقائيا تعديل القيمة القصوى للمنحة سنويا مستقبلا، بناء على معدل التضخم.

ويأتي المقترح بهدف تحقيق رغبات المدافعين عن الكليات والطلبة، الذين يقولون إن التكلفة المتزايدة لتكاليف التعليم تؤدي إلى تآكل قيمة المنحة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن القيمة القصوى الحالية لمنحة "بيل" هي 6345 دولارا للعام الدراسي الحالي، وهي تغطي أقل من ثلث تكلفة الدراسة الجامعية التي تستمر أربعة أعوام.

وقدمت النائبتان الديمقراطيتان، باتي موراي من ولاية واشنطن، ومازي هيرونو من هاواي، مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، كما قدمه في مجلس النواب النائبان بوبي سكوت من فيرجينيا، ومارك بوكان من ويسكونسن. وقد أيد بعض الجمهوريين زيادة قيمة منحة بيل، دون أن يكون أي منهم من رعاته.