وزيرة الدفاع الألمانية تضع إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك

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توجهت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور في مستهل زيارتها لأنقرة اليوم الخميس، إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى جمال أتاتورك.

وقامت الوزيرة الألمانية بوضع إكليل من الزهور على ضريح أتاتورك.

وصرحت كرامب- كارنباور بأنها تحيي ذكراه "باحترام عميق لعمله لأجل بلده وفي إطار ترابط وثيق بالصداقة الألمانية التركية".

ويأتي على جدول زيارة الوزيرة الألمانية إجراء مباحثات سياسية مع نظيرها التركي خلوصي أكار.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق، إنه من المتوقع أن تشمل الموضوعات محل البحث تنفيذ قرارات قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخيرة والوضع في البحرين المتوسط والأسود.

ويأتي ذلك وسط خلافات متكررة مؤخرا مع تركيا الشريكة في الناتو.