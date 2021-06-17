مجلس حقوق الإنسان يعقد دروته العادية الـ47 في جنيف بداية من الاثنين المقبل

يبدأ مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة، أعمال دورته العادية السابعة والأربعين بقصر الأمم في جنيف، بالفترة من 21 يونيو الجاري إلى 13 يوليو وذلك برئاسة السفيرة نزهة شميم خان، حيث ستقدم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها السنوي عن أنشطة مكتبها والتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، إضافة إلى تقرير عن الدور المركزي للدولة في الاستجابة للأوبئة وحالات الطوارئ الصحية الأخرى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ويستعرض المجلس خلال دورته القادمة تقارير حول مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، وسيشارك في أكثر من 30 حوارا تفاعليا مع خبراء ومجموعات واليات حقوق الإنسان المتعلقة كما سيستمع إلى حوالي 70 تقريرا حول مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك وباء كورونا.

وسيعقد حلقة نقاشه السنوية رفيعة المستوى بشأن الوقاية المتعددة القطاعات من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتصدي له، بالإضافة إلى حلقة نقاش في الذكرى العاشرة للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وحلقة نقاش حول التأثير السلبي لتغير المناخ على تمتع كبار السن الكامل والفعال بحقوق الانسان.

كما يعقد المجلس مناقشته السنوية ليوم كامل حول حقوق الإنسان للمرأة، وكذلك حلقة نقاش كل أربع سنوات حول تعزيز حقوق الإنسان من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي، إضافة إلى حلقة النقاش السنوية حول التعاون التقني وبناء القدرات مع التركيز على الحق في التعليم.