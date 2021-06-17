وكيله: السولية سيجدد تعاقده مع الأهلي في نهاية الموسم

أوضح تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية، متوسط ميدان الأهلي، أن موكله سيجدد تعاقده مع الأهلي في نهاية الموسم، مؤكدًا أن هذا الأمر محسوم ولا خلاف في ذلك

وقال تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TEN»: «تجديد السولية سيكون في نهاية الموسم.. لا خلاف في ذلك، حدث بعض سوء الفهم بشأن السعي وراء بعض العروض، وحدث غضب من إمكانية رحيله».

وأضاف: «بالرغم من أنه أمر طبيعي، أي لاعب يتجاوز 30 عاما، يبحث عن عروض وإذا وصلته يدرسها مع ناديه سعيا للمصلحة المشتركة».

وتابع "لقد غضبوا من إمكانية خروجه معارا مع تجديد عقده، مع إنها خطوة تشير إلى انتماء اللاعب، وأنه لا يريد الرحيل، يتبقى في عقده عام واحد، من الممكن أن ينتظر ويرحل مجانًا، ولكنه لن يفعل ذلك، ومن الممكن أيضا أن يجدد تعاقده ولا يرحل إذا احتاجه الفريق».

وواصل: «من الممكن انتقاله معارا، وبالتأكيد نسعى بشكل أو بآخر، لأن دوري كمدير أعماله بألا أترك اللاعب في مكانه بل أسعى لفرص أخرى، يوافق عليها أم لا، يوافق النادي أم لا، هذه ليست قضيتي».

وأتم: «عمرو السولية يحب الأهلي جدا وسيجدد تعاقده».