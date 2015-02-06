ترشيح أول قاضٍ من أصول إفريقية للمحكمة العليا لكندا

رشح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الخميس، القاضي في مقاطعة أونتاريو الكندية، محمود جمال، للمحكمة العليا لكندا.

وأصبح جمال، الذي سيكون أول شخص مُلوَّن من أصول إفريقية يجلس في المحكمة العليا، قاضيا في محكمة الاستئناف في أونتاريو، قبل عامين.

ويحدث جمال اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وقام أيضا بتدريس القانون الدستوري في جامعة ماكجيل والقانون الإداري في كلية الحقوق أوسجود هول.

ووُلِد في كينيا ونشأ في إنجلترا، وأكمل دراسته الثانوية في إدمونتون قبل أن يتابع بكالوريوس الآداب في جامعة تورنتو ودراسات القانون في جامعة ماكجيل وجامعة ييل في الولايات المتحدة.

يذكر أن أعضاء لجنة العدل في مجلس العموم ولجنة الشؤون القانونية بمجلس الشيوخ، إلى جانب عضو من حزب الخضر الفيدرالي، سيشاركون قريبًا في جلسة أسئلة وأجوبة مع جمال.

وتدير الجلسة ماري إيف سيلفستر، عميدة قسم القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة أوتاوا.