سنغافورة تؤكد تسجيل 20 حالة عدوى محلية جديدة بكورونا

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أكدت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الخميس بشكل مبدئي تسجيل 20 إصابة عدوى محلية جديدة بـ "كوفيد-19".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة أن 18 إصابة على صلة بحالات سابقة بينما الحالتين المتبقيتين ليستا على صلة.

ولم يتم اكتشاف إصابات جديدة في مهاجع العمال الأجانب، بحسب الوزارة.

وجرى التعرف على سبع حالات إصابة واردة بكورونا رغم أنه تم عزل كل الأفراد لدى وصولهم البلاد.

وتعيد الدولة المدينة تقييم توقيت ومدى المرحلة المقبلة لإعادة الفتح بعد زيادة في عدد الإصابات المحلية بكوفيد-19.

وكانت الحكومة قد خططت لجولة أخرى من تخفيف القيود في 21 يونيو، بما في ذلك السماح بتناول الطعام داخل المطاعم في حال ظلت الإصابات تحت السيطرة.

وقال وزير المالية لورانس وونج في مقطع مصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس الأربعاء، إن المسؤولين سوف يعلنون قرارا بشأن المرحلة المقبلة قريبًا.