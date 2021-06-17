الإمارات: 3 وفيات و2167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1741 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2167 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 606 ألاف و128 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2127 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 585 ألفا و242 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 243 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.