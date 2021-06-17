اليابان تخفف حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا قبل الألعاب الأولمبية

قررت اليابان تخفيف حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في 9 مناطق قبل 5 أسابيع من حفل افتتاح أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في 23 يونيو المقبل.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وفقًا لصحيفة جابان تايمز، اليوم الخميس، إن السلطات ستبقي على تدابير شبه طارئة في 7 مناطق أخرى بما في ذلك العاصمة طوكيو حتى 11 يوليو المقبل.

وكانت حالة الطوارئ سارية المفعول منذ أبريل الماضي لكن تم تمديدها مرتين، آخرها من المقرر أن تظل سارية حتى الأحد المقبل.

وليس من الواضح ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الألعاب، لكن خبراء الأمراض المعدية أعربوا عن قلقهم من أن رفع الإجراءات الاحترازية يتسبب في عودة ظهور الفيروس قبل حفل الافتتاح وسيؤدي إلى حالة طوارئ أخرى في طوكيو.

وتدرس الحكومة اليابانية السماح لعدد محدود من المشجعين المحليين بدخول الملاعب.