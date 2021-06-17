النصر للسيارات: معظم عمال الشركة وصلوا لسن المعاش

قال المهندس هاني الخولى العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إن معظم عمال شركة النصر للسيارات وصلوا الى سن المعاش، لذلك سيتم تعيين مجموعة جديدة، وسيتم تدريبهم في الصين ومصر للعمل في مشروع صناعة السيارة الكهربائية نصر إي 70.

وأضاف على هامش مؤتمر إعلان نموذج السيارة الصينية التي ستصنع في مصر اليوم الأربعاء، أنه سيتم الاستعانة أيضا بخبرات من الشركات الشقيقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح أن جهود إعادة إحياء شركة النصر تأتي في إطار الحرص على تعميق صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى جهود وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير البنية التحتية اللازمة لتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح شمس الدين عبد الغفار العضو المنتدب لقطاع السيارات الكهربائية بشركة إنفينتي، أنه تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام، تتشرف إنفنيتي باستضافة إطلاق أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر E70 من قبل شركة النصر فى إحدى محطات إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية، مبديا استعداد الشركة للتوسع في إنشاء عدد كبير من محطات الشحن.