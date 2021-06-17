تعقيم مقار لجان التعليم الفنى بالبحر الأحمر استعدادا للامتحانات

نفذت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حملات لتطهير وتعقيم مقار لجان سير التعليم الفنى بجميع مدن المحافظة، للامتحانات العملية واستعدادا للامتحانات النظرى.



وأوضح هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم فى بيان له، أنه تم الانتهاء من تطهير 19 مدرسة باستخدام الكلور والمطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.



وأكد أن أعمال تطهير المدارس مستمرة عقب انتهاء كل امتحان، حفاظا على صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واحتواء المديرية وجميع الإدارات التعليمية على غرفة عمليات خاصة.



كانت مديرية التربية والتعليم، قد أعلنت عن بدء الامتحانات العملية للتعليم الفنى، فى الفترة من 5 يونيو الجارى وحتى 18 يونيو، ويبدأ الامتحان النظرى فى 19 يونيو وينتهى فى 1 يوليو المقبل.