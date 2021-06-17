مجلس النواب الأمريكي يلغي قرار عام 2002 الذي سمح بغزو العراق

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على إلغاء قرار عام 2002 الذي مهد الطريق لغزو أمريكا للعراق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب: "مر ما يقرب من 20 عاما منذ أن أصدر الكونجرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية عام 2002، ومرت 10 سنوات منذ النهاية الرسمية للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق".

وأضافت: "ومع ذلك، اليوم، بعد 10 سنوات، لا تزال أمتنا تعمل بموجب تفويض قديم للقوة العسكرية هناك خطر من استخدامه، وتم استخدامه في بعض الحالات كتفويض مطلق لإجراء عمليات عسكرية غير ذات صلة".

وتمت الموافقة على قرار الإلغاء الذي طرحته باربرا لي، وهي نائبة ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بتصويت 268 نائبا لصالح إلغائه مقابل 161 صوتا لإبقائه.