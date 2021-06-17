صحة مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية السلام بمدينة الحمام

قال الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة والسكان، إنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية السلام بمدينة الحمام تضم جميع التخصصات، وتستمر أعمالها حتى مساء اليوم الخميس.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان، إن القافلة تضم جميع التخصصات من بينها «الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، الاشعه ، وغيرها من مختلف التخصصات»، مؤكدًا أنه متاح لجميع المرضى إجراء الكشوفات مجانًا، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان.

مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى تقديم أعلى خدمة متميزة للمواطنين بنجوع وقرى مدينة الحمام، مؤكدا علي استمرار باقي النجوع والقري بالمركز لخدمة جميع المواطنين، وفي إطار المشاركة الفعالة لمركز الحمام، حيث تم توفير أتوبيس لنقل الراغبين للذهاب لإجراء الكشف بالقافلة الطبية.