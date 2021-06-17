مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بغرب ألمانيا

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أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، مساء الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار ببلدة في غرب ألمانيا.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...