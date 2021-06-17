مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بغرب ألمانيا

أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، مساء الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار ببلدة في غرب ألمانيا.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...