 مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بغرب ألمانيا - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بغرب ألمانيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:49 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 1:49 م

أفادت وكالة أنباء «رويترز»، في خبر عاجل، مساء الخميس، بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار ببلدة في غرب ألمانيا.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...


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