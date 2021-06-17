وول ستريت جورنال: أزمة كورونا تتلاشى ولكن لن ترحل

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية الضوء على محاولات السلطات الصحية في الولايات المتحدة المضنية لتحويل عدوى كورونا التي لا تزال متفشية إلى مرض يمكن التعايش معه.

وذكرت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه بينما تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من جائحة كورونا مع عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية بفضل اللقاحات، تعمل سلطات الصحة العامة على إعداد الأمريكيين للتعايش مع المرض المتربّص بهم في الخلفية على المدى الطويل.

وأفادت بأن العديد من المهنيين الصحيين يعتقدون بأن الوصول إلى مناعة القطيع هو هدف بعيد المنال، وذلك بسبب معدلات التطعيم شديدة التنوع في الولايات المتحدة، فضلا عن حالة عدم اليقين حيال المستوى الذي ينبغي أن تحققه الولايات المتحدة في قمع فيروس كورونا، للتمكن من وقف انتشاره على نحو فعال.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى تركيز مسؤولي الصحة بدلا من ذلك، على كيفية تحويله لمرض يمكن التحكم فيه، بخطوات مثل المراقبة الدقيقة والاستجابة السريعة لتفشي المرض بين السكان الذين تم تطعيمهم جزئيًا.

وتقول السلطات الصحية إن الدعوات لارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي قد تعود أيضًا في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الموجات المستقبلية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن جون بروكس، كبير المسؤولين الطبيين لمكافحة فيروس كورونا في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قوله: "أعتقد أن تجربتنا من الناحية التاريخية هي أننا سنجد حياة طبيعية جديدة مع هذا المرض.. السؤال هو، كيف سيبدو هذا الوضع الطبيعي الجديد؟".