النمسا تكافئ العاملين بالمستشفيات ودور الرعاية لجهودهم خلال الجائحة

وافق المجلس الوطني النمساوي، اليوم الخميس، على دفع مكافأة لمرة واحدة للعاملين في المستشفيات ودور الرعاية بقيمة 500 يورو (595 دولار) تقديراً لجهودهم خلال تفشي جائحة كورونا.



وسوف يحصل عمال النظافة على نفس المبلغ أيضًا ، وذلك بفضل تعديل، ولكن ذلك لا يشمل موظفي الصيانة الداخلية في هذه الأماكن.



وفي المتوسط، يتم دفع 500 يورو، على الرغم من أنه سيتم السماح للولايات والمؤسسات بتعديل المبالغ اعتمادا على مدى شدة تأثر الموظفين بالأزمة، مما يسمح للموظفين العاملين في أجنحة علاج مرضى كوفيد -19 أو وحدات العناية المركزة بالحصول على مكافآت أعلى.



وقال أوجوست ووجينجر، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي المحافظ الحاكم، إن المكافأة هي بمثابة إشارة للتقدير والامتنان لجميع أولئك الذين يعملون في المستشفيات ومرافق إعادة التأهيل ودور الرعاية ويقدمون الخدمات الطبية خارج اماكن عملهم أو إقامتهم .



سوف تكلف الخطة الحكومة حوالي 100 مليون يورو.



وانتقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض الخطة، مع ذلك، دافعا بقوله إنها لم تضع في الاعتبار عمال الإنقاذ، على سبيل المثال، أو الموظفين العاملين في الممارسة العامة.