تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة مساءً غدا الجمعة، أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "من 20 سنة"، وتدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سر يغير مجرى حياتهم ما يسبب لهم الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.