تكريم الناقد السينمائي كمال رمزي في أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي انطلقت فعالياته أمس ندوة؛ لتكريم الناقد الفني الكبير كمال رمزي والذي يُعتبر من كبار مؤرخي السينما المصرية والذى سبق له رئاسة المهرجان القومي للسينما المصرية.

وفي بداية الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي خالد محمود تم عرض فيلم قصير عن مسيرة كمال رمزي

وتحدث خالد محمود عن قيمة ومكانه كمال رمزي والجوانب الإنسانية التي تمتع بها وهو ماجعله يحظى بحب النقاد والفنانين والجميع.

وأكد أن رمزي دائماً يضع يده على النقاط المضيئه فى الأعمال الفنية ، حيث يمثل مدرسة خاصة يستفيد منها صناع السينما والنقاد والجمهور لقراءة العمل مرة أخرى.

وأضاف: "هو ما يجعلنى أطرح سؤال لماذا اخترت طريق النقد وهل حققت ما تصبو إليه؟".

وتحدث الناقد الكبير كمال رمزي، موجها فى البداية شكره لمهرجان الإسماعيلية السينمائي وجميع القائمين عليه، مؤكداً أنه سعيد بتجربته مع النقد السينمائي والتي كان من الممكن أن يحقق أفضل منها لولا بعض الظروف، ولكنه فى النهاية راضى عما حققه.

ووجه مشكره لاثنين هما الناقد محمد مندور، والذى تعلم على يديه الكثير لما يتميز به من بساطة، والدرس الذي لن ينساه منه ان النقد، تفسير وتقييم وتوجيه.

وقال رمزي: "هناك ايضا شخص آخر من المؤثرين فى حياتي، وهو يحيى حقي الذي أدين ل بالفضل".

وتحدث رمزي عن خلافاته مع بعض النقاد الذين كانو يقولون إن كمال رمزي يرفع شعار الرحمة فوق النقد.

وكشف رمزي، أنه رغم سعادته بالتكريم إلى أن مايحزنه هو غياب من يحبهم بعد سفرهم لعالم آخر أمثال سمير فريد وفايز غالي وعلي أبوشادي.

وطرح الناقد خالد محمود، سؤالا هل أثرت الحياة السياسية والاجتماعية على فكرك كناقد؟.. فاجاب كمال رمزي: "في الأعمال الحساسة يجب أن نعالجها بمشرط الجراح خصوصا في ما يسمى بالعالم الثالث، فعندما تكتب عن فيلم سياسي عليك بتفسير الفيلم بالتلميح، واحذر أن يترائي أمامك الشخص الذي تكتب عنه، وفي النهاية هناك نقاد جدد يتمتعون بمصداقية".

كما سأل الناقد خالد محمود سؤال آخر، لماذا اختلفت النظرة للنقد السينمائي في السابق عن الوقت الحالي وكيف ترى هذه الفجوة؟، فقال رمزي: لا أرى أن هناك فجوة بل هو اختلاف فى النقد والتفسير، ومهم جدا عندما تشاهد الفيلم أن تكون جالسا بين الجمهور العادي وأن تستمع لآرائهم بعيدا عن صناع العمل.