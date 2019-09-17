المصرية للأقمار الصناعية: شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين نايل سات والسعودية

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أحمد أنيس، أن العلاقات بين "نايل سات" وهيئة الإعلام السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة تمثلت في بث جميع قنوات هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية على القمر الصناعي المصري "نايل سات 201".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة نايل سات، وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف في المملكة العربية السعودية الدكتور ماجد عبد الله القصبي، اليوم الخميس، في مقر شركة نايل سات، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بينهما.

وأوضح أنيس أنه بحث خلال اللقاء الاتفاق على شراكة استراتيجية طويلة الأجل على القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301" المقرر إطلاقه في النصف الأول من العام المقبل.

وأكد أنيس للوفد السعودي، خلال الاجتماع، على استعداد نايل سات لتوفير كافة الإمكانيات الفنية من أجل استمرار التعاون المثمر والناجح بين الشركة والمملكة.

من جانبه، أثنى الدكتور القصبي على ما اطلع عليه من إمكانيات خلال جولته في نايل سات، التي تعمل بسواعد مصرية 100%، واصفاً "نايل سات" بأنها شريك استراتيجي للمملكة، وهناك سعي دائم على تنمية تلك الشراكة.

وأضاف أنه بحث خلال اجتماعه مع قيادات الشركة ِخطة العمل المشتركة خلال الفترة القادمة بما يعود بالنفع على البلدين، خاصه في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.