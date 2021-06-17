خروج أليكساندر زفيريف من بطولة هاله للتنس بألمانيا

تعرض لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف لخروج مفاجئ من دور الستة عشر ببطولة هالة للتنس في ألمانيا، وذلك بخسارته أمام الفرنسي أوجو هومبرت بواقع 6 /7 و 4 / 7 و6 / 3 و3 / 6.

وكان زفيريف قد تمتع بفترة جيدة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، حيث وصل إلى الدور قبل النهائي من أحد بطولات جراند سلام الأربع الكبرى، لكنه واجه صعوبة في موسم الملاعب العشبية.

واحتاج زفيريف لجهد كبير للفوز على مواطنه دومينيك كوبفير بثلاث مجموعات في مستهل مشواره ببطولة هاله، لكن المصنف السادس عالميا عانى أمام تفوق هومبرت في المباراة التالية.

وشهدت بطولة هاله، معاناة كل من السويسري روجر فيدرير والروسي دانيل ميدفيديف من الخروج المبكر، في ظل تحضيراتهم لبطولة ويمبلدون والتي تنطلق يوم 28 من الشهر الجاري في الملاعب العشبية.