قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة «نورت بلدك» تستهدف الاهتمام بالعمالة العائدة من الخارج.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع عبر فضائية«bbc عربي»، مساء الخميس، أنه تم اختيار اسم «نورت بلدك» للمبادرة لبث شعور الطمأنينة لدى العمالة العائدة من الخارج، مشيرة إلى توقيع برتوكول تعاون بين وزارات الهجرة والصناعة والتخطيط لدمجهم في مشروعات التنمية التي تعمل عليها الدولة.

وأشارت إلى الدور الرئيسي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساعدة العمالة العائدة من الخارج في استثمار مدخراتها، ذاكرة أن الوزارة لديها قسم شكاوى وخط ساخن.

وأكدت أنها تستقبل بشكل مباشر الاستغاثات من المصريين بالخارج على هاتفها الخاص، مضيفة أنها تعمل عليها وتصدر بيانًا صحفيًا بشأنها بعد التنسيق مع السلطات المعنية، لتوضيح المعلومات الصحيحة.

وأوضحت أن توليها وزارة الهجرة كان أمرًا صعبًا للغاية، خاصة أن عملها كان متوقفًا منذ 20 عامًا، متابعة: «كان علي أن أثبت للقيادة السياسية أن رأيها كان صائبًا بعودة تلك الوزارة، إضافة إلى إثبات أن الوزارة ليست شرفية للمصريين بالخارج».

وذكرت أن عملها بوزارة الهجرة خلال العام الأول كان صعبًا، خاصة مع عدم وجود وزير سابق لتسأله، لافتة إلى عملها على إيجاد دور للوزارة.



