مدرب كرواتيا يشدد على ضرورة الفوز على التشيك

تعتزم كرواتيا بذل قصارى جهدها لتحقيق الفوز على جمهورية التشيك في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) غدا الجمعة، حيث ستحاول تجنب القلق بشأن المواجهة والتغييرات الأخرى في المجموعة.

وقال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جلاسجو "لسنا في نفس مركز التشيك التي تتصدر المجموعة بثلاث نقاط. لهذا السبب نحتاج للفوز."

استهلت التشيك مسيرتها في البطولة بالفوز 2 / صفر على أسكتلندا، بينما خسرت كرواتيا، وصيفة كأس العالم، صفر / 1 أمام إنجلترا.

وأضاف داليتش، الذي من المتوقع أن يلعب بتشكيلة هجومية أكثر مقارنة بمباراة إنجلترا التي شهدت دفعه بالكثير من اللاعبين في خط الوسط، "كل هزيمة صعبة".

من جانبه، لا يهتم ديان لوفرين، الذي ربما يعزز دفاع كرواتيا في المباراة حال تعافيه من الإصابة، باللعب على التعادل على أمل أن تتغلب إنجلترا على أسكتلندا في لقائهما بالجولة ذاتها غدا.

قال لوفرين "أشعر بأنني في حالة جيدة. أنا مستعد. نحن لا ننظر إلى الآخرين ، نحن فقط ننظر إلى أنفسنا".