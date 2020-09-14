 رئيس الوزراء الياباني يتوقع فرض 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني يتوقع فرض 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال أولمبياد طوكيو

رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا
رئيس الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 6:20 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 6:20 م
أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الخميس، أنه يتوقع أن يتم تطبيق حد أقصى للجمهور للفعاليات الكبرى خلال أولمبياد طوكيو، على أن تتم صياغة القرار في المحادثات المقبلة مع المنظمين واللجان الأولمبية الدولية وأولمبياد المعاقين.

وقالت الحكومة اليابانية بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنها ستسمح بحضور ما يصل إلى 10 الاف متفرج خلال فعاليات الألعاب الرياضية والحفلات الموسيقية في المحافظات اليابانية التي تم رفعها من حالة الطوارئ أو شبه الطوارئ لكوفيد-19 طالما أنها لا تتجاوز 50 بالمئة من سعة المكان.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن الجمهور في أولمبياد طوكيو سيُطلب منهم ارتداء أقنعة والامتناع عن الهتافات.

كان قد أعلن مسؤول ياباني مطلع في وقت سابق، أن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو وأولمبياد الخاص ستتخلى عن بيع أي تذاكر أخرى لألعاب هذا الصيف.

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