المنظمة الدولية للهجرة في مصر تتصدى لعمالة الأطفال بتوعية الأسر المُهاجرة

احتفلت المنظمة الدولية للهجرة في مصر باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال من خلال تنظيم فعالية لأكثر من 40 عائلة من مجتمعات المهاجرين المختلفة في القاهرة، وبحضور87 طفلاً، لزيادة الوعي بحقوق الطفل من خلال مناقشة الوسائل التي يمكن أتباعها لمنع أستغلال الأطفال وضمان استدامتنا البيئية، والحث على أهمية الصحة النفسية لكل من الآباء والأطفال.

وقال لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر -وفقا لبيان وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة-: "تعد عمالة الأطفال من أصعب صور الاستغلال.. تعمل المنظمة الدولية للهجرة بجد لمنع هذا الاستغلال من خلال زيادة وعي المجتمعات، ومن خلال توفير البدائل والحماية للمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال، وبناء قدرات الشركاء الوطنيين وأصحاب المصلحة.

تم تنظيم هذه الفعالية بدعم من حكومة مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التعاون في مجال الهجرة والشراكات لتحقيق الحلول المستدامة والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على القضاء على عمالة الأطفال وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات فورية وتحفيزية وشراكات تعاونية على جميع المستويات.. وتلتزم المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالعمل مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين في تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال.