قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تستخدم التكنولوجيا والمنصات الرقمية في 63 شركة تابعة لها، مشيرًا إلى إصدار الكتالوج إلكتروني، الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي لكل منتجي مصر.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصنايعية»، المذاع عبر فضائية «الشمس»، مساء الخميس، أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق هاتف للمحمول لشركة مصر السياحة باستخدام تكنولوجيا من مايكروسوفت، معلقًا: «التكنولوجيا والتحول الرقمي ليس ترفا وإنما ضرورة».

وعن المؤتمر الصحفي لإطلاق السيارة الكهربائية الجديدة، أشار إلى أن المجهودات دليل على إيمان أطراف متعددة بالتجربة والسيارة الكهربائية، قائلًا إن الوزارة تستهدف توطين التكنولوجيا واختراق صنع البطارية، خلال المرحلة الأولى.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن البطارية تمثل ثلث تكلفة السيارة، مضيفًا أن الوزارة تفكر في عقد شراكة مع إحدى الشركات المصرية للبحوث والتطوير من أجل الوصول إلى البطارية، وتشجيع مزيد من الصناعات لمكونات السيارات.

وتطرق بالحديث إلى ملف الغزل والنسيج، قائلًا إن الوزارة أنشأت محالج جديدة في الفيوم، إضافة إلى كفر الزيات والزقازيق سيتم افتتاحها قبل شهر سبتمبر، ومحلج في كفر الدوار يُفتتح بنهاية العام الجاري.

وذكر أن الحليج أول مرحلة من مراحل الصناعة يعقبها الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، مستطردًا أن الوزارة تستهدف تطوير الحالة الإنشائية للمصانع بحلول الربع الثالث من 2022.

وأكد أن الانتهاء من تشغيل المصانع الحديدة يتيح 4 أضعاف الطاقة الموجودة وبجودة أعلى، مضيفًا: «تم إنشاء شركة لتوحيد جهود التسويق والبيع، وصممنا لوجو وشعارًا جديدًا لبدء التسويق بنهاية العام الجاري قبل عمل المصانع».

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزيري الكهرباء والصناعة، أمس السيارة الكهربائية الجديدة E70، التي سيتم تصنيعها في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.