سكرتير عام منظمة المدن الأفريقية: مصر قلب أفريقيا ونشعر بالاطمئنان على أرضها

قال السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة جان بيير إمباسي، إن مصر هي قلب أفريقيا، مضيفا: "رغم التحديات الخاصة بفيروس كورونا إلا أن هناك شعورا بالاطمئنان ونحن على أرضها".

جاء ذلك خلال كلمته خلال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الإفريقية.

وأوضح أن المنظمة قامت فى أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010، وذلك قبل الانعقاد فى نفس العام فى المكسيك، حيث قامت المنظمة فى مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية.

وتابع: "في الدورة رقم 25 للمنظمة نسعى إلى أن تحقق أهدافها الإيجابية خاصة فى ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية".