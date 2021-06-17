تخرج الشابة اليابانية التي لم تتجوز 21 سنة من عمرها كل يوم حاملة روحها على كفيها في حربها المتجددة ضد فيروس كورونا المستجد، ولكنها ليست بطبيبة أو ممرضة، بل عاملة نظافة بإحدى المستشفيات التي تعج بمصابي كورونا وبالفيروسات تبعا لذلك.

وتقول اليابانية "ناهو"، لوكالة فرانس برس، إنها في غاية الرعب من أن يعلق بها شيء من فيروسات كورونا وينال منها، مضيفة أنها ترتدي كمامتين وغطاء للرأس وكيس بلاستيكي واقي يغطيها بالكامل.

وتتابع ناهو، أنها بعد الانتهاء من عملها تدخل بغرفة تعقيم محكمة لتنزع جميع الملابس الواقية وتتخلص من الأدوات قبل أن تخرج معقمة من الفيروسات.

وعن تأثر مشاعرها بموجتي إصابات ضربت اليابان، تقول إنها كانت تتأثر كثيرا حين ترى المصابين في المستشفى يعانون ولا تستطيع أن تقدم لهم مساعدة لعدم تخصصها بالطب أو التمريض.

وتستطرد أنها كانت فترات عصيبة تمتلئ بها أسرة المستشفى عن آخرها وتعمل الممرضات لساعات إضافية لتغطية العجز.

وعن أهمية عملها، تقول ناهو إن كثير من الأطباء والممرضات يبدون عرفانهم وشكرهم للمهمة التي تقوم بها والتي تسهل عليهم عملهم اليومي في بيئة جيدة التعقيم.

ويذكر إنه خلال موجتي انتشار فيروس كورونا المستجد باليابان سقط 14 ألف شخص متوفين؛ ما تسبب في تأجيل استضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو حتى نهاية يوليو القادم.

https://www.france24.com/en/live-news/20210617-dread-and-disinfectant-cleaning-covid-wards-in-japan