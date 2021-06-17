وزير الدفاع الأمريكي: لدينا القوة البحرية المهيمنة على وجه الأرض

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع (بنتاجون) ستضم مدمرة بحرية من طراز "دي دي جي – 51"، متروكة من طلب ميزانية عام 2022 ، لخطط التمويل للعام المالي 2023، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر أوستن في جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: "لدينا القوة البحرية المهيمنة على وجه كوكب الأرض" و"ستظل كذلك".

وطلبت البحرية إحدى المدمرات، التي تصنعها شركتا "جنرال دايناميكس كورب" و"هانتيجتون إنجالز إنداستريز"، ضمن مخطط ميزانيتها المالية لعام 2022 بدلا من مدمرتين حسبما كان متوقعا في البداية.

وأثارت هذه الخطة استياء النواب، الذين قالوا إن مدمرة واحدة لا تكفي لمهمة ردع الصين في المحيط الهادئ.