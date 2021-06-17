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تخصص الهند 200 مليار روبية (7. 2 مليار دولار) لبناء مغذيات كهربائية مخصصة للاستخدام في القطاع الزراعي، والتي تحصل على الكهرباء بأسعار مدعومة، حسبما قال وزير الكهرباء آر.كيه سينغ اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الوزير سينغ قوله في ندوة عبر الانترنت، إن مغذيات المزارع سوف تزود فقط بتركيبات للطاقة الشمسية التي سوف تنشئها الولايات الهندية.

ويهدف هذا الجهد إلى تقليل عبء الدعم الحكومي الذي يقع على كاهل الولايات وبالتالي تحسين الصحة المالية لمرافق التوزيع الخاصة بها، والتي تأثرت تدفقاتها النقدية بشكل أكبر بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ومن بين الإصلاحات الأخرى في وزارته، قال سينغ إن الهند تتطلع إلى توسيع صادراتها من الكهرباء إلى دول أخرى.

وتتمتع الدولة باتصال شبكي مع جيرانها في جنوب آسيا: نيبال وبوتان وبنجلاديش، وهي تخطط الآن لشبكة مع سريلانكا.