وزيرة الثقافة عن مهرجان الإسماعيلية للأفلام: يجسد الإصرار على استئناف الحياة

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي خلال الفترة من 16 وحتى 21 يونيو، ويتولى رئاسته الناقد السينمائي عصام زكريا، وأخرج حفل الافتتاح الفنان هشام عطوة.

شارك في حفل الافتتاح الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، وأحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والشخصيات العامة والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة، وصناع السينما التسجيلية والقصيرة.

وخلال كلمتها، قالت عبدالدايم: «يغمرنى اليوم شعور بالسعادة ونحن نحتفل بانعقاد الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التى تجسد الإصرار على استئناف الحياة بصورة طبيعية وتجاوز جائحة كورونا».

وأضافت أن مدينة الإسماعيلية تعد رمزا للأمل وأيقونة المقاومة وصناعة المستقبل، ونعلن على أرضها افتتاح هذه الدورة من المهرجان لنؤكد للعالم أن الفنون بأنواعها وسيلة للتواصل وبث التفاؤل بين الأفراد والجماعات، مشيرة إلى أن الأفلام التسجيلية والقصيرة تأتي لتعكس وبعمق هموم الإنسان وأسئلته الرئيسية فالمجال السينمائى يحملنا فى رحلة دائمة لاكتشاف الحقائق وإلقاء الضوء على الأحلام والطموحات وطرح القضايا سعيا للتغلب عليها.

وتابعت أنه من خلال هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان يترسخ الإيمان بالدور الذى تلعبه القوى الناعمة فى تحقيق التقارب بين الشعوب والثقافات خاصة مع تواجد هذه الكوكبة من صناع السينما من جميع أنحاء العالم، وتتأكد عاما بعد عام رسالة مصر على مر التاريخ باعتبارها ممرا للسلام ومعبرا للمحبة وجسرا للتواصل بين كل شعوب العالم.

وقالت: «من دواعي الفخر أن تكون روسيا ضيف شرف المهرجان؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتفعيل أوجه التعاون الثقافي بين البلدين وحرص وزارة الثفافة على تنفيذ خطة انشطنها ضمن عام التبادل الإنسانى بين البلدين».

وفي ختام كلمتها، وجهت التحية لكل ضيوف مصر، وقدمت الشكر لكل القائمين على المهرجان والذين بذلوا جهودا ضخمة للخروج بهذه الدورة بالشكل اللائق بمصر وحضارتها العريقة.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس المركز القومي للسينما ورئيس المهرجان اسم فنانة التحريك ورائدة الرسوم المتحركة المخرجة فايزة حسين، التي رحلت عن عالمنا قبل 3 أسابيع، وتسلم التكريم ابناها سامح وتامر الشرقاوي، والناقد كمال رمزي، واسم الراحلة رجاء الجداوي، وتسلمتها كريمتها أميرة مختار.

كما كرمت وزيرة الثقافة، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإهدائهما درع المهرجان، وأهداها محافظ الإسماعيلية درعا تذكاريا تقديرا لجهودها فى نشر الإبداع بمختلف ربوع مصر.

من جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور وضيوف المهرجان على أرض الإسماعيلية مدينة البطولات، وأوضح أن المهرجان ينعقد بعد توقفه العام الماضى نتيجة جائحة كورونا، وأضاف أن مصر كانت رائدة وسباقة لدول العالم في العودة للحياة طبيعة، مؤكدا أن المهرجان يحمل عدد من الرسائل الإيجابية التى يوجهها للعالم، كما أنه أصبح يمثل أحد صور التواصل مع دول العالم وله مكانة بين المحافل الدولية، وأشار إلى أنه من حسن الطالع أن يتواكب انعقاد هذه الدورة مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو التى غيرت وجه مصر.

وقال رئيس المهرجان إن المهرجان نجح فى تجاوز العديد من التحديات وتكاتف الجميع طوال عامين لاتمام انعقاد هذه الدورة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها والخروج بالدورة إلى النور وتمنى أن يستمتع الجمهور بأفلام المهرجان.

كما عبر السيناريت محمد الباسوسي عن سعادته بإقامة الدورة 22 من المهرجان بعد توقفه العام الماضي رغم جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الفن هو وسلية لمحاربة التعصب والأفكار المتطرفة في المجتمع.

أقيم حفل الافتتاح على شاطيء قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى في محافظة الإسماعيلية، حيث تم تجهيز مسرح مفتوح يتسع لـ500 فرد؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية وحرصا على السلامة العامة، وأخرجه الفنان هشام عطوة، وقدمته المذيعة إنجي علي، وبدأ بالسلام الوطني، وبأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال، وكلمات طارق علي، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، وكيروجراف مصطفى حجاج.

وعُرضت لقطات تعريفية مجمعة للأفلام المشاركة في المهرجان ومسابقاته المتعددة، وعرض فيلم الافتتاح السويسري "فرح" إخراج جوليا بانتروهو، وتدور أحداثه في "80 دقيقة"، حيث يرسم صورة للقاهرة الحديثة والمجتمع الذي يجب أن يواجه فيه جيل اليوم وضغط التقاليد الراسخة والاضطرابات الثقافية والاقتصادية التي تجبر المجتمع على إعادة اكتشاف نفسه من خلال 3 أزواج مختلفين اجتماعياً وثقافياً ودينياً.

يذكر أن لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير تضم المخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والمخرج والمنتج السينمائى ديان بيتروفيتش، والمخرجة المصرية هالة خليل، والمخرج العراقى الفرنسي عباس فاضل، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى والتحريك فنان الرسوم المتحركة، وكاتب السيناريو توماس ويلز، والسيناريست المصرى تامر حبيب، والمخرج المغربى عبدالإله الجوهرى، والروسية إيلينا كورسيفا، المنتج والمخرج بنيامين كورتيشي من مقدونيا.

وتضم لجنة تحكيم الفيبريسى الناقدة المصرية مروة أبو عيش، والناقدة السورية لما طيارة، والناقد الإيطالى ماسيموليتشي، في حين تضم مسابقة أفلام الطلبة وتضم المخرج المصري خالد بهجت، والمخرجة المصرية دينا عبدالسلام، ومن لبنان نجا الأشقر، مدير نادي لكل الناس للسينما.