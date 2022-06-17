الحماية المدنية: انتشال 6 أشخاص من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القاهرة، أمس، من انتشال 6 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار.



وتلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا غرف الحماية المدنية، بانهيار عقار بمنطقة الوايلي مكون من 5 طوابق، وفور انتقال قوات الدفاع المدني بإشراف اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية فى القاهرة، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف والمحافظة ومسؤولي حي الوايلي، تبين أن العقار مكون من 5 طوابق ومبني على الطراز القديم.



وقال مصدر أمني بالحماية المدنية، إن العقار المنهار صادر له قرار إزالة من سنوات ولم يتم التنفيذ، مشيرًا إلى أن عقب انهيار العقار سقط أثاره على سيارتين أدى إلى تحطيمهم.



وأضاف أن هيئة الإسعاف وقوات الدفاع المدنى واصلت جهودها وتمكنت من انتشال 6 أشخاص من تحت الأنقاض بينهم سيدة مسنة، مؤكدًا أن هيئة الإسعاف دفعت بالسيارات مدعومة بعدد من الأطباء لاستقبال المصابين وسرعة علاجهم.