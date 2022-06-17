إلغاء جلسة استماع قضائية في دعوى بنك إيراني ضد «دويتشه تليكوم» الألمانية للاتصالات

أُلغيت جلسة الاستماع التي كانت مقررة اليوم الجمعة أمام محكمة هامبورج الإقليمية العليا بشأن الدعوى التي رفعها بنك "ميلي" الإيراني ضد شركة "دويتشه تليكوم" الألمانية للاتصالات.

وقال متحدث باسم المحكمة إن أحد المحامين مريض، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد جديد للجلسة.

وكان من المفترض أن تكون الجلسة حول إنهاء "دويتشه تليكوم" لعقود الهاتف والإنترنت لفرع البنك الإيراني في هامبورج، وذلك على خلفية عقوبات الحكومة الأمريكية ضد إيران والتهديد الذي تتعرض له الشركات الأجنبية بأنها لن تكون قادرة على ممارسة أعمال تجارية في الولايات المتحدة إذا كانت تتعامل مع إيران.