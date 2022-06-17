متحدث الصحة: لا يوجد ما يسمى بالتخدير بشكة الدبوس علميا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم باسم وزارة الصحة، انخفاض نسبة الإصابات بكورونا على المستويين المحلي والعالمي.



أضاف متحدث "الصحة"، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مانشيت"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة "CBC"، أن أكثر من 36 مليون مواطن تم تحصينهم ضد كورونا، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى معدلات عالية من المستهدف تطعيمهم.



قال حسام عبدالغفار: لا نصدر تقريرًا دوريًا بشأن كورونا بسبب استقرار الوضع الصحي، ومن الوارد أن يكون التطعيم بلقاح كورونا "موسميًا" خلال الفترة المقبلة، كما أن مصر خالية من جدري القرود حتى هذه اللحظة.



علق المتحدث باسم وزارة الصحة على مزاعم حدوث حالات اختطاف كثيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال التخدير، وأكد أنه علميًا لا يوجد ما يسمى بالتخدير بـ"شكة الدبوس".





