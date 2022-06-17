 الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية وتطورات ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يبحث مع وزير الدفاع الأوضاع الأمنية وتطورات ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 3:04 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 3:04 م

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي يتخذها الجيش للمحافظة على الاستقرار في المناطق اللبنانية كافة، وذلك خلال لقائهما اليوم /الجمعة/ بقصر الرئاسة ببعبدا.
وتطرقت المباحثات إلى أوضاع العسكريين وحاجاتهم والسبل المؤدية إلى التخفيف من المعاناة التي يعيشونها اقتصاديا وماليا في ظل الظروف الراهنة.
كما تناول الرئيس عون مع الوزير سليم ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء المحادثات التي أجريت مع الوسيط الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة أموس هوكستين والموقف اللبناني الموحد حيال هذه المسألة الوطنية المهمة.


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