إيطاليا تسجل 37 ألفا و68 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

سجلت إيطاليا 37 ألفا و68 إصابة بفيروس كورونا، و64 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و773 ألفا و764، والوفيات إلى 167 ألفا و617 حالة .

وبسبب ارتفاع الإصابات ،طلبت الحكومة الإيطالية أمس الخميس من المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام في البلاد مواصلة ارتداء الكمامات ، ومددت هذا الإجراء حتى الثلاثين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا و49 ألفا و833 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.