انتقدت ستيلا، زوجة جوليان أسانج، قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على تسليم زوجها للولايات المتحدة بناء على طلبها، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لستيلا: "هذا يوم أسود لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية".

وأضاف البيان: "يتعين على أي شخص في هذه البلاد يهتم بحرية التعبير أن يشعر بعار شديد إزاء موافقة وزارة الداخلية على تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، الدولة التي خططت لاغتياله".

وذكر البيان: "لم يرتكب جوليان (أسانج) خطأ. لم يرتكب جريمة، وليس مجرما. إنه صحفي وناشر، ويعاقب بسبب القيام بعمله".

وتابع البيان: "كان بإمكان (وزيرة الداخلية) بريتي باتيل أن تقوم بالأمر الصحيح، وبدلا من ذلك سيتم تذكرها للأبد باعتبارها شريكة للولايات المتحدة في أجندتها لتحويل الصحافة الاستقصائية إلى عمل إجرامي".

وأضاف البيان: "باتت القوانين الأجنبية الآن تضع حدود حرية الصحافة في هذه البلاد وصار العمل الصحفي الذي فاز بأرفع الجوائز في المجال يعتبر مخالفة تستحق الترحيل وإصدار حكم بالسجن مدى الحياة".

وأيضا: "طريق حرية جوليان طويل ومتعرج. اليوم لا يمثل نهاية المعركة".