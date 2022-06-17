ارتفاع واردات أوروبا من وقود الشرق الأوسط إلى أعلى مستوياتها منذ 20 شهرا

تتجه واردات أوروبا من الوقود من دول الشرق الأوسط خلال يونيو الحالي إلى تسجيل أعلى مستوى لها منذ 20 شهرا، حيث ستغطي الزيادة في واردات وقود الديزل، التراجع الطفيف في واردات وقود الطائرات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن بيانات حجز ناقلات المنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى أوروبا خلال تموز/يوليو المقبل تشير إلى استمرار زيادة الواردات.

وبحسب التقديرات ستصل واردات أوروبا من أنواع الوقود النظيف من دول الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي إلى 14ر2 مليون طن، وهو أعلى رقم لها منذ أكتوبر 2020.

وتتضمن هذه الكميات 868 ألف طن وصلت بالفعل و28ر1 مليون طن في طريقها إلى أوروبا منها 7 ناقلات تحمل 547 ألف طن تتجه نحو قناة السويس ثم تتجه إلى موانئ أوروبية.

ومن المتوقع أن تكون واردات الوقود من نوع الديزل من الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي 36ر1 مليون طن مقابل 1ر1 مليون طن خلال الشهر الماضي. وتراجعت واردات وقود الطائرات إلى 748 ألف طن خلال الشهر الحالي مقابل 972 ألف طن في الشهر الماضي.